Реакция Карпина на слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал заявление главы УЕФА Александера Чеферина о санкциях.

Словенский функционер в интервью Politico признал бессмысленным бан российских команд.

Они не участвуют в международных соревнованиях более 3,5 лет – с конца февраля 2022 года.

– Глава УЕФА Чеферин заявил, что против отстранения России и то, что спортсмены не должны страдать из‑за сложившейся ситуации. Есть у вас эмоции, что слова расходятся с делом?

– Не видел этих слов. Если он так сказал, ничего нового не услышал. До этого говорили, что якобы неправильно отстранять. Но уже три года прошло, а ничего не меняется. Эмоций новых не появилось.