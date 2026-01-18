Семак может отказаться от подисания экс-игрока сборной Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не видит в составе команды нападающего Педро Абреу из «Фламенго».

Переход игрока, который хотел бы продолжить карьеру в российском клубе, может не состояться.

Семак убеждeн, что форвард не подходит «Зениту» по типажу. В качестве других вариантов усиления атаки петербуржцы рассматривают приобретение нападающего «Крузейро» Кайо Жорже, несмотря на нежелание игрока переезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов рассмотреть трансфер Абреу, если зимой продаст одного из своих легионеров. 17 января стало известно, что петербургский клуб согласовал с «Атлетико Минейро» продажу колумбийского форварда Матео Кассьерры.