Соболев рассказал о ситуации на сборе «Зенита» в Катаре

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о настроении команды на первом сборе в Катаре.

– Первые два‑три дня по ощущениям всегда самые легкие, потому что усталость еще не накопилась, все веселые. Но еще два‑три дня, и будет совсем другое настроение, будет непросто. Понятно, что работа тяжелая, но мы пока просто не устали.

– Кажется, что утренний беговой тест в масках довольно тяжелым был.

– Он всегда тяжелый, потому что на максимуме работаешь и бежишь, пока не упадешь. Тут даже добавить нечего.

– Что сейчас на вечерних тренировках по чувству мяча, ощущению партнеров?

– Пока привыкаем. Понятно, что и в отпуске работа была – видно, что все ребята работали. Это даже утренний тест показывает, где мы с масками бегали. Все в рабочем режиме. Работаем.