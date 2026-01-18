Соболев рассказал о ситуации на сборе «Зенита» в Катаре

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о настроении команды на первом сборе в Катаре.
– Первые два‑три дня по ощущениям всегда самые легкие, потому что усталость еще не накопилась, все веселые. Но еще два‑три дня, и будет совсем другое настроение, будет непросто. Понятно, что работа тяжелая, но мы пока просто не устали.
– Кажется, что утренний беговой тест в масках довольно тяжелым был.
– Он всегда тяжелый, потому что на максимуме работаешь и бежишь, пока не упадешь. Тут даже добавить нечего.
– Что сейчас на вечерних тренировках по чувству мяча, ощущению партнеров?
– Пока привыкаем. Понятно, что и в отпуске работа была – видно, что все ребята работали. Это даже утренний тест показывает, где мы с масками бегали. Все в рабочем режиме. Работаем.
- У 28-летнего Александра 16 матчей в сезоне РПЛ, 3 гола, ассист.
- Футболист стоит 5 миллионов евро.
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.