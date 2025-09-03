Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»

Бразильский вингер Антони мог оказаться в «Баварии» в последний день трансферного окна.
Мюнхенцы предлагали «Манчестер Юнайтед» 30 миллионов евро, самому игроку – 7 миллионов евро в год.
Антони отказал «Баварии», поскольку уже пообещал вернуться в «Бетис».
- «МЮ» покупал нападающего в 2022 году за 95 млн евро.
- Его статистика: 96 матчей, 12 голов, 5 ассистов.
- «Бетис» заплатил за него 22+3 миллиона евро и 50% от суммы его будущей перепродажи.
- Антони также мог перейти в «Аль-Наср».
Источник: El Desmarque