Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»

Бразильский вингер Антони мог оказаться в «Баварии» в последний день трансферного окна.

Мюнхенцы предлагали «Манчестер Юнайтед» 30 миллионов евро, самому игроку – 7 миллионов евро в год.

Антони отказал «Баварии», поскольку уже пообещал вернуться в «Бетис».