«Аль-Наср» не смог купить игрока по просьбе Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел видеть в команде Антони.

Саудовский клуб вел переговоры о трансфере вингера из «Манчестер Юнайтед», но в итоге забрал из «Баварии» Кингсли Комана. Вариант с французом оказался более доступным.

Антони не спешил принимать предложение «Аль-Насра», поскольку собирался отыграть сезон в Европе в преддверии ЧМ-2026.