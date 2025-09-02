Введите ваш ник на сайте
«Аль-Наср» не смог купить игрока по просьбе Роналду

2 сентября, 18:27

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел видеть в команде Антони.

Саудовский клуб вел переговоры о трансфере вингера из «Манчестер Юнайтед», но в итоге забрал из «Баварии» Кингсли Комана. Вариант с французом оказался более доступным.

Антони не спешил принимать предложение «Аль-Насра», поскольку собирался отыграть сезон в Европе в преддверии ЧМ-2026.

  • Бразилец вернулся в «Бетис», где играл на правах аренды с января.
  • За него заплатили 22+3 миллиона евро и 50% от суммы его будущей перепродажи.

Еще по теме:
Роналду двумя словами отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в 1-м туре чемпионата
Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик
Обращение Роналду к болельщикам «Аль-Насра» перед стартом нового сезона 1
Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Испания. Примера Бетис Аль-Наср Роналду Криштиану Антони
