«Аль-Наср» не смог купить игрока по просьбе Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел видеть в команде Антони.
Саудовский клуб вел переговоры о трансфере вингера из «Манчестер Юнайтед», но в итоге забрал из «Баварии» Кингсли Комана. Вариант с французом оказался более доступным.
Антони не спешил принимать предложение «Аль-Насра», поскольку собирался отыграть сезон в Европе в преддверии ЧМ-2026.
- Бразилец вернулся в «Бетис», где играл на правах аренды с января.
- За него заплатили 22+3 миллиона евро и 50% от суммы его будущей перепродажи.
Источник: Marca