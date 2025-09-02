Антони заплакал на презентации в «Бетисе»: «Только семья знает, как тяжело мне было в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Бетиса» Антони не сдержал эмоций, когда его представляли в качестве игрока севильской команды.

Вингера выкупили у «Манчестер Юнайтед».

За него заплатили 22+3 миллиона евро и 50% от суммы его будущей перепродажи.

Бразилец вернулся в «Бетис», где играл на правах аренды с января.

«Только семья знает, как тяжело мне было в «МЮ». Я тренировался отдельно от остальных. Но я знал, что этот невероятный момент приближается.

Конечно, я боялся, что этого не произойдет, но я ждал, потому что очень верил», – сказал Антони и заплакал.