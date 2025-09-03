«Зенит» отклонил первое предложение «Аль-Насра» по Жерсону

«Зенит» отказался отпускать полузащитника Жерсона в «Аль-Наср» после первого предложения риядцев. Саудовский клуб продолжит попытки взять хавбека в аренду с возможностью выкупа.

Сообщается, что Жерсон и его агент окажут давление на «Зенит», чтобы тот принял новое предложение «Аль-Насра».

Переговоры пока носят устный характер. «Аль-Наср» запрашивает предварительное разрешение у «Зенита», чтобы перейти на официальный уровень и закрыть сделку в течение 24–48 часов после получения одобрения.