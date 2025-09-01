Введите ваш ник на сайте
Пономарев – Кордобе: «Уезжай к чертовой матери!»

1 сентября, 23:23
30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко отреагировал на слова форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

  • Нападающего удалили на 56-й минуте воскресного матча с армейцами (1:1).
  • Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
  • Кордоба пригрозил, что покинет «Краснодар» из-за несправедливого судейства.

«Ради Бога, пускай Кордоба покидает Россию и едет к чeртовой матери! Мы начали играть в бразильский футбол? В каждой команде по семь-десять легионеров, где российские футболисты?

Пускай сваливает Кордоба туда, откуда приехал. Подумаешь, Пеле нашeлся! Кого он изображает то? Да, на российском уровне неплохой игрок. Но всегда был провокатором.

Сколько уже таких ситуаций у него было в России? То же самое в матче с ЦСКА – зачем было замахиваться ногой на Мойзеса?

Там, кстати, был такой же великий Марио Фернандес, которого даже в сборную Бразилии не брали.

Кордоба пускай говорит что угодно. Для него большая честь, что мы обращаем на него внимания. Уезжай к чертовой матери!» – сказал Пономарев.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Пономарев Владимир
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MURAD F. A.
1756783767
Кто он такой,ляпает кому уехать, каму приехать.
Ответить
Foxitkuban
1756788356
Вроде еще не старый, а уже маразматик.
Ответить
sochi-2013
1756788491
Вообще-то Кордоба колумбиец и уж не с Марио (при всем уважении к нему) Джона сравнивать, а на слова, сказанные от обиды (детской) обвинить его во всех недочетах лимита - неадекватно! Вот он главный виновник того, что мы смотрим чемпионат Ю и Ц Америк!
Ответить
САДЫЧОК
1756789636
Пономарев Заткнись к чертовой матери!
Ответить
subbotaspartak
1756793529
Кордоба играет в футбол, балет на другой арене. (Там, кстати тоже ногами машут, изверги...)
Ответить
zigbert
1756794323
Вряд ли Краснодар откажется от Кордоба. Пользы команде он приносит больше чем вреда.
Ответить
BarStep
1756795056
Понимаю., человек старый, одинокий, хочется поговорить.. Но! Перекройте наконец всякой журналюге доступ к телу, ну невозможно все это читать… (сейчас местные умники мне посоветуют не читать:))
Ответить
Интерес
1756795186
Он уже болтался по миру,пока не понял, что его место в коровнике.А всё остальное-наезд на психику дисциплинарного органа и общественное сознание. Ну ровно такой же,как на Мойзеса, и надеюсь,что будет аналогичный облом,да ещё и пару матчей за неспортивное,хамское празднование своего единственного гола в ворота ЦСКА за 4 года пребывания в РПЛ,добавят.
Ответить
Plyash
1756801557
Сколько можно под именем Александра Пономарёва , который забил во времена СССР 147 голов и умер в 1973г , преподносить какого-то фуфлыжника , называя его ветераном . Не надоело ? Интересно , этого персонажа середняка кто - нибудь помнит ...
Ответить
Artemka444
1756803194
Таблеточки забыл!!!
Ответить
