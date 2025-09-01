Пономарев – Кордобе: «Уезжай к чертовой матери!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко отреагировал на слова форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Нападающего удалили на 56-й минуте воскресного матча с армейцами (1:1).

Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.

Кордоба пригрозил, что покинет «Краснодар» из-за несправедливого судейства.

«Ради Бога, пускай Кордоба покидает Россию и едет к чeртовой матери! Мы начали играть в бразильский футбол? В каждой команде по семь-десять легионеров, где российские футболисты?

Пускай сваливает Кордоба туда, откуда приехал. Подумаешь, Пеле нашeлся! Кого он изображает то? Да, на российском уровне неплохой игрок. Но всегда был провокатором.

Сколько уже таких ситуаций у него было в России? То же самое в матче с ЦСКА – зачем было замахиваться ногой на Мойзеса?

Там, кстати, был такой же великий Марио Фернандес, которого даже в сборную Бразилии не брали.

Кордоба пускай говорит что угодно. Для него большая честь, что мы обращаем на него внимания. Уезжай к чертовой матери!» – сказал Пономарев.