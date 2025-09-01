Реакция Червиченко на слова Карпина о готовности покинуть «Динамо»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил готовность Валерия Карпина уйти с поста главного тренера «Динамо».

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах при Карпине.

– У «Динамо» совсем тоскливая игра, и пока не совсем понятно, за счет чего команда собирается вылезать. Их все равно прорвет, это вопрос времени.

Что касается слов Карпина после матча с Махачкалой, то он никогда не держался за свое место. Мне импонирует, что он всегда говорит то, что думает, а не то, что нужно.

– Его слова стоит воспринимать всерьез?

– Во‑первых, это эмоции. Во‑вторых, он понимает, что никто его никуда не отпустит, каким бы ни был результат. Не всегда тренер должен прийти и в первом же сезоне показать результат.

Это в идеале, конечно, но в моем понимании тренер в первом сезоне приходит, делает команду, которая во втором сделает результат. По идее, спрашивать надо со второго сезона.