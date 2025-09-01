В РПЛ прояснили статус Дугласа Сантоса после смены спортивного гражданства

Российская Премьер-лига внесла капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в список легионеров.
- Защитник получил гражданство РФ осенью 2024 года.
- С тех пор он не считался иностранным футболистом в РПЛ.
- Сегодня стало известно, что Сантос вернул бразильское спортивное гражданство.
– Поступила ли информация в РПЛ о его новом статусе легионера?
– Да, такой документ от РФС поступил. Дуглас Сантос стал легионером.
- 31-летний Сантос в «Зените» с 2019 года.
- Его вызвали на сентябрьские матчи сборной Бразилии.
Источник: «Матч ТВ»