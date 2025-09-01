Введите ваш ник на сайте
В РПЛ прояснили статус Дугласа Сантоса после смены спортивного гражданства

1 сентября, 18:52
7

Российская Премьер-лига внесла капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в список легионеров.

  • Защитник получил гражданство РФ осенью 2024 года.
  • С тех пор он не считался иностранным футболистом в РПЛ.
  • Сегодня стало известно, что Сантос вернул бразильское спортивное гражданство.

– Поступила ли информация в РПЛ о его новом статусе легионера?

– Да, такой документ от РФС поступил. Дуглас Сантос стал легионером.

  • 31-летний Сантос в «Зените» с 2019 года.
  • Его вызвали на сентябрьские матчи сборной Бразилии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Бразилия Дуглас Сантос
Айболид
1756747145
А визгов то было ....
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1756753674
А ведь говорили,что он более русский,чем многие русские)))
Ответить
Dr Metal
1756756793
ну слава Богу
Ответить
Garrincha58
1756757426
Семак, а как бы сейчас пригодился Круговой
Ответить
alefreddy
1756757703
а мог сразу за две сборные играть
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756762832
продать или выгнать....такой не нужен
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756816205
КРУГОВОЙ и сейчас ДУГЛАС подставили клуб ЗЕНИТ..... ДУГЛАСа выгнать во вторую лигу или расторгнуть договор... Г.....Н не нужен такой мерзкий игрок.... и не благодарный клубу
Ответить
