В РПЛ прояснили статус Дугласа Сантоса после смены спортивного гражданства

Российская Премьер-лига внесла капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в список легионеров.

Защитник получил гражданство РФ осенью 2024 года.

С тех пор он не считался иностранным футболистом в РПЛ.

Сегодня стало известно, что Сантос вернул бразильское спортивное гражданство.

– Поступила ли информация в РПЛ о его новом статусе легионера?

– Да, такой документ от РФС поступил. Дуглас Сантос стал легионером.