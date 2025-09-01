РФС раскрыл детали развлекательной программы перед матчем Россия – Иордания

Российский футбольный союз сообщил, какие мероприятия будут предшествовать ближайшему матчу национальной сборной.

В четверг, 4 сентября, Россия примет Иорданию.

Товарищеская встреча на «Лукойл Арене» начнется в 20:00 мск.

«Кирилл Астапов [SOCRAT] представит песню «Жди меня домой» вместе с хором Сретенского монастыря.

Гимн России перед матчем исполнит Юлианна Караулова. На площади стадиона выступит группа «Фабрика».

Автограф– и фотосессию проведут легенды московского «Спартака» Олег Романцев, Александр Мостовой и Александр Ширко. Зрители смогут сыграть в футбол с Денисом Глушаковым, Ари и Артeмом Ребровым.

Начало матчевой программы – 18:30», – анонсировали в РФС.