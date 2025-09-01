Реакция Пономарева на слова Карпина о готовности покинуть «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил готовность Валерия Карпина уйти с поста главного тренера «Динамо».

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах при Карпине.

«То, что Карпин готов уйти в отставку, – правильно с его стороны. Проигрывать махачкалинскому «Динамо» – ни в какие ворота не лезет.

Отсутствие результата, конечно, первая и главная причина для такого решения. Плюс все‑таки он спартаковский, а не динамовский человек – уверен, что не примут его болельщики. Не ко двору он там», – сказал Пономарев.