Зенитовец Алип сделал подарок тренеру «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский получил подарок от зенитовца Нуралы Алипа после матча 7-го тура РПЛ (0:2).
Казахстанец подарил своему бывшему тренеру футболку.
«Нурик, скажем так, при мне ярко раскрылся в «Кайрате». Тогда ему было 18–19 лет. Мы вместе стали чемпионами страны. Он был одним из моих любимых футболистов в той команде.
Я пожелал ему удачи. Чтобы не кис. И только двигаться вперед.
А он со своей стороны отдал мне майку. Но это не я его просил. Он сам мне ее подарил», – сказал Шпилевский.
- Алип и Шпилевский становились вместе чемпионами Казахстана.
- Нуралы в «Зените» с 2022 года.
- «Пари НН» Шпилевского идет в РПЛ в зоне вылета.
Источник: «Матч ТВ»