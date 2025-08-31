Зенитовец Алип сделал подарок тренеру «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский получил подарок от зенитовца Нуралы Алипа после матча 7-го тура РПЛ (0:2).

Казахстанец подарил своему бывшему тренеру футболку.

«Нурик, скажем так, при мне ярко раскрылся в «Кайрате». Тогда ему было 18–19 лет. Мы вместе стали чемпионами страны. Он был одним из моих любимых футболистов в той команде.

Я пожелал ему удачи. Чтобы не кис. И только двигаться вперед.

А он со своей стороны отдал мне майку. Но это не я его просил. Он сам мне ее подарил», – сказал Шпилевский.