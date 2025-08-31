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  • «Спартак» упрекнули в том, что у него слабейший российский костяк среди топ-клубов

«Спартак» упрекнули в том, что у него слабейший российский костяк среди топ-клубов

31 августа 2025, 17:17
9

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский оценил состав «Спартака».

«У «Спартака» самые слабые позиции – российские. Ни у кого из топ-клубов нет таких слабых россиян. Илья Самошников усиление, «Локомотив» ошибся, что его продал.

В Казани «Спартак» очень понравился. Если «Спартак» так и дальше будет играть, это пойдет на пользу чемпионату. «Спартак» должен пойти вверх. Тот же Жедсон очень хорошее приобретение и туда, куда нужно.

Если оборона не будет привозить и Александр Максименко, то они будут набирать. Максименко не выручает, совсем не выручает. Осенью прошлого года он здорово играл, а потом перестал выручать», – сказал Квятковский.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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Цугундeр
1756650611
) Создаётся впечатление, что каждый второй футбольный журналист- Максим, а каждый первый- дурак..
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Боцман59rus
1756652402
_ видимо у Зенита с Краснодаром позиции самые мощные
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Ловкий Бубен
1756655684
Да , причем самые сильные позиции усилены на выручку от продажи недр принадлежащих народу, т.е. на народные, СПРФ ! ... навальняцкая грязь твердила давеча
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jerry093
1756656129
ничего, с лимитом даже выбирать не придется
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ivany4
1756658362
Какой регламент в РПЛ, такие и составы на поле.)) Насчет россиян на поле. Если уж бороться за качество российских футболистов, то надо принять регламент - в чемпионате оставить пока этот регламент, а кубке играть только российскими составами. Вот и посмотрим у кого костяк крепче.))
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Непутриот
1756663500
Кто не согласен с Квятковским, тот них не разбирается в футболе! Об этом же я говорю уже который год: всех русских в Спартаке заменить любыми из других клубов, даже самых слабых, и то сильнее будут!
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alefreddy
1756663551
игроки довольно слабые и не стремятся играть лучше из за паспорта
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