«Спартак» упрекнули в том, что у него слабейший российский костяк среди топ-клубов

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский оценил состав «Спартака».

«У «Спартака» самые слабые позиции – российские. Ни у кого из топ-клубов нет таких слабых россиян. Илья Самошников усиление, «Локомотив» ошибся, что его продал.

В Казани «Спартак» очень понравился. Если «Спартак» так и дальше будет играть, это пойдет на пользу чемпионату. «Спартак» должен пойти вверх. Тот же Жедсон очень хорошее приобретение и туда, куда нужно.

Если оборона не будет привозить и Александр Максименко, то они будут набирать. Максименко не выручает, совсем не выручает. Осенью прошлого года он здорово играл, а потом перестал выручать», – сказал Квятковский.