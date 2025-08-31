«Спартак» сравнили с «МЮ»: «Пока Станкович в команде, конкуренты могут быть спокойны»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

В 7-м туре РПЛ москвичи победили «Сочи» (2:1).

«Непопулярное мнение (особенно с учетом результата), но все же: пока Деян Станкович в «Спартаке» – конкуренты могут быть спокойны.

Да, голы на 90+ минутах – всегда особый кайф. Есть результат и третья победа подряд с учетом Кубка.

Но вот я смотрю на «Спартак» со стороны, без эмоций – и просто поражаюсь.

Эксперименты Деяна с составом уже не удивляют (тем более с «Сочи» были причины), но как объяснить выход в старте Ливая Гарсии? Человек только что провалил кубковый матч, теперь не вписывается в игру против «Сочи» – и на тайм оставляет команду без атаки.

Все это время Угальде проводит в роли «десятки» и офигевает от жизни. Во втором тайме становится единственным форвардом – и сразу создает 3-4 голевых момента. Минимум в три раза больше, чем Ливай за тайм.

В концовке – снова два форварда. И снова минус Угальде – хотя еще в прошлом сезоне все поняли: ну не умеет он играть в «двойке».

Не нужно быть гением матч-менеджмента, чтобы выпустить Заболотного под навесы в концовке – супер, что это сработало. Но это опять история про «сейчас», а не в долгую. В долгую у Станковича пауза на матчи сборных, новые эксперименты и шарахания в течение 90 минут.

Тактическая и игровая турбулентность – это всегда весело. Но за чемпионство такие команды не борются – для этого нужны вообще другие качества: как у Краснодара, который уже забирает очки на классе и с внушительным запасом по игре. Или как ЦСКА – прагматичный с Николичем или забивной с Челестини; подходят оба.

Наконец, как «Спартак» образца прошлой осени.

Но тот, что сейчас – это копия «МЮ», который тратит очень много денег, но терпит и страдает; хронически мониторит рынок тренеров и иногда забивает победные на 90+8.

Но давно ни на что не претендует».