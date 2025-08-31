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  • «Спартак» сравнили с «МЮ»: «Пока Станкович в команде, конкуренты могут быть спокойны»

«Спартак» сравнили с «МЮ»: «Пока Станкович в команде, конкуренты могут быть спокойны»

31 августа 2025, 10:39
15

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

В 7-м туре РПЛ москвичи победили «Сочи» (2:1).

«Непопулярное мнение (особенно с учетом результата), но все же: пока Деян Станкович в «Спартаке» – конкуренты могут быть спокойны.

Да, голы на 90+ минутах – всегда особый кайф. Есть результат и третья победа подряд с учетом Кубка.

Но вот я смотрю на «Спартак» со стороны, без эмоций – и просто поражаюсь.

  • Эксперименты Деяна с составом уже не удивляют (тем более с «Сочи» были причины), но как объяснить выход в старте Ливая Гарсии? Человек только что провалил кубковый матч, теперь не вписывается в игру против «Сочи» – и на тайм оставляет команду без атаки.
  • Все это время Угальде проводит в роли «десятки» и офигевает от жизни. Во втором тайме становится единственным форвардом – и сразу создает 3-4 голевых момента. Минимум в три раза больше, чем Ливай за тайм.
  • В концовке – снова два форварда. И снова минус Угальде – хотя еще в прошлом сезоне все поняли: ну не умеет он играть в «двойке».
  • Не нужно быть гением матч-менеджмента, чтобы выпустить Заболотного под навесы в концовке – супер, что это сработало. Но это опять история про «сейчас», а не в долгую. В долгую у Станковича пауза на матчи сборных, новые эксперименты и шарахания в течение 90 минут.
  • Тактическая и игровая турбулентность – это всегда весело. Но за чемпионство такие команды не борются – для этого нужны вообще другие качества: как у Краснодара, который уже забирает очки на классе и с внушительным запасом по игре. Или как ЦСКА – прагматичный с Николичем или забивной с Челестини; подходят оба.

Наконец, как «Спартак» образца прошлой осени.

Но тот, что сейчас – это копия «МЮ», который тратит очень много денег, но терпит и страдает; хронически мониторит рынок тренеров и иногда забивает победные на 90+8.

Но давно ни на что не претендует».

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Источник: телеграм-канал Леонида Волотко
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Станкович Деян
Комментарии (15)
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andr45
1756626414
Волотко - он и в «Спорт-Экспрессе» ВолоткО
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SLADE2019
1756628601
У Станковича есть время (спасибо руководству), чтобы доказать, что этот журналист не прав. Хотя я, лично, в этом сомневаюсь (что докажет). Станковича уже пора спросить - кто инициатор покупки Гарсии.
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алдан2014
1756634165
Хорошо написал. Думаю большинство болельщиков Спартака согласятся. Пора сказать : Деян,спасибо за всё. Не вывозит. Не тренер для Спартака
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FCSpartakM
1756634858
Он вообще игры МЮ смотрел? Спартак все равно в претендентах будет, МЮ просто середняк АПЛ сейчас, который в любом матче играет со скрипом. Прикол в целом в том, что человек пишет про непостоянство, но такие обычно сами свое мнение меняют с классно до все пропало. Вчера написали, что Спартак выздоровел, а сегодня уже все тлен. Холодная голова отсутствует. А на счет его не популярного мнения, то это не мнение, а принцип капитана Очевидности. Никто от Станковича не ждет ничего. Человек тупо не меняется, не прогрессирует, а находится в стагнации. Сам из своих игр не делает правильных выводов.
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ivany4
1756641383
И всякий мнит себя стратегом, смотря на бой со стороны!! Если не писать небылицы про Спартак для школоты, то и "авторитета" не заработаешь.)) Наблюдения вроде правильные, да выводы недалекого человека от футбола. И вот почему, сколько Станко говорил, что требует от игроков выполнения плана на игру. И если надо играть в два напа, значит надо. И причем здесь тренер, если Угальде этого не умеет. Еще в прошлом сезоне говорили, с одним напом чемпионаты не выигрывают. Вот Станко и работает над разнообразием схем. Без "тактической и игровой турбулентности" команды чемпионами не становиться, такие вещи надо знать якобы футбольному журналисту. Если почитать "доказательства" виновности Станковича, то на сайте половина присутствующих - тренера международного класса с лицензиями ПРО+++.)))
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