Лига 1. «ПСЖ» победил «Тулузу» (6:3), у Невеша хет-трик, вратарь парижан отбил пенальти

«ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1 крупно победил на выезде «Тулузу». Хет-трик у Жоау Невеша.

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отразил два пенальти. Матвей Сафонов был в запасе.

«ПСЖ» идет в турнире без потерь. «Тулуза» – на шестом месте.