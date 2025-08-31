Лига 1. «ПСЖ» победил «Тулузу» (6:3), у Невеша хет-трик, вратарь парижан отбил пенальти

«ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1 крупно победил на выезде «Тулузу». Хет-трик у Жоау Невеша.
Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отразил два пенальти. Матвей Сафонов был в запасе.
«ПСЖ» идет в турнире без потерь. «Тулуза» – на шестом месте.
Франция. Лига 1. 3 тур
Тулуза - ПСЖ - 3:6 (1:4)
Голы: 0:1 - Ж. Невеш, 7; 0:2 - Б. Барколя, 9; 0:3 - Ж. Невеш, 14; 0:4 - У. Дембеле, 31 (с пенальти); 1:4 - Ч. Крессуэлл, 37; 1:5 - У. Дембеле, 51 (с пенальти); 1:6 - Ж. Невеш, 78; 2:6 - Я. Гбоу, 89; 3:6 - А. Восса, 90+1.
Незабитые пенальти: К. Кассерес, 45+8 - нет.
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Тулуза
ПСЖ
Гийом Ресте
0%
Расмус Николайсен
0%
Чарли Крессуэлл
0%
Марк МакКензи
0%
Дайанн Метали
0%
Джибриль Сидибе
0%
Марио Сауэр
0%
Кристиан Кассерес
0%
Янн Гбоу
0%
Арон Доннум
0%
Франк Магри
0%
Сени Кумбасса
0%
Варрен Каманци
0%
Алексис Восса
0%
Ноа Эджума
0%
Сантьяго Идальго
0%
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Люка Шевалье
0%
Нуну Мендеш
0%
Илья Забарный
0%
Лукас Бералдо
0%
Ашраф Хакими
0%
Витинья
0%
Фабиан Руис
0%
Жоау Невеш
0%
Десир Дуэ
0%
Брэдли Барколя
0%
Усман Дембеле
0%
Вильям Пачо
0%
Варрен Заир-Эмери
0%
Хвича Кварацхелия
0%
Ибрахим Мбайе
0%
Гонсалу Рамуш
0%
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Источник: «Бомбардир»