Тренер «Пари НН» – о поражении от «Зенита»: «Лучшая игра, я похвалил ребят»

Вчера, 23:37
1

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

– Я похвалил ребят за игру. Это была самая лучшая игра по содержанию наша за все время. Мы играли против одной из лучших команд России на выезде.

Можно хвалить за содержание, но пропустили голы после двух стандартных положений. Я горжусь ребятами. Но нам главное – держать уровень и концентрацию. Эти глупые ошибки при стандартах… так нельзя проигрывать. С такой игрой так давать себя в обиду нельзя.

– Команда вышла на матч с очень хорошим настроем.

– Конечно, имя соперника не должно быть мотивацией. На каждый матч мы должны выходить с такой мотивацией. Тогда придет результат.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Зенит Шпилевский Алексей
Интерес
1756586623
Сегодня хуже победной игры "Зенита" была только победная игра "Спартака".День такой,видимо-горячих ничьих и "вшивых побед" над заведомо слабейшими соперниками.
