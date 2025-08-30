Тренер «Пари НН» – о поражении от «Зенита»: «Лучшая игра, я похвалил ребят»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

У «Зенита» забили Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.

«Пари НН» – в зоне вылета.

В следующем туре нижегородцы примут «Оренбург».

– Я похвалил ребят за игру. Это была самая лучшая игра по содержанию наша за все время. Мы играли против одной из лучших команд России на выезде.

Можно хвалить за содержание, но пропустили голы после двух стандартных положений. Я горжусь ребятами. Но нам главное – держать уровень и концентрацию. Эти глупые ошибки при стандартах… так нельзя проигрывать. С такой игрой так давать себя в обиду нельзя.

– Команда вышла на матч с очень хорошим настроем.

– Конечно, имя соперника не должно быть мотивацией. На каждый матч мы должны выходить с такой мотивацией. Тогда придет результат.