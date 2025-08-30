РПЛ. Гол Мелкадзе не помог «Ахмату» победить «Ростов» (1:1)

«Ростов» ушел от поражения от «Ахмата» в 7-м туре РПЛ. У гостей забил Георгий Мелкадще с передачи вратаря Гиорги Шелии.

У ростовчан отличился защитник Виктор Мелехин.

У «Ахмата» на 90+2 минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Келиано.

«Ахмат» поднялся на девятое место. «Ростов» – в зоне переходных матчей.