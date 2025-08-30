РПЛ. Гол Мелкадзе не помог «Ахмату» победить «Ростов» (1:1)

«Ростов» ушел от поражения от «Ахмата» в 7-м туре РПЛ. У гостей забил Георгий Мелкадще с передачи вратаря Гиорги Шелии.
У ростовчан отличился защитник Виктор Мелехин.
У «Ахмата» на 90+2 минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Келиано.
«Ахмат» поднялся на девятое место. «Ростов» – в зоне переходных матчей.
Россия. Премьер-лига. 7 тур
Ростов - Ахмат - 1:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Г. Мелкадзе, 45+4; 1:1 - В. Мелехин, 74.
Удаления: нет - М. Келиано, 90+2 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»