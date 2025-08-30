Введите ваш ник на сайте
РПЛ. Гол Мелкадзе не помог «Ахмату» победить «Ростов» (1:1)

Сегодня, 22:44
5

«Ростов» ушел от поражения от «Ахмата» в 7-м туре РПЛ. У гостей забил Георгий Мелкадще с передачи вратаря Гиорги Шелии.

У ростовчан отличился защитник Виктор Мелехин.

У «Ахмата» на 90+2 минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Келиано.

«Ахмат» поднялся на девятое место. «Ростов» – в зоне переходных матчей.

Россия. Премьер-лига. 7 тур
Ростов - Ахмат - 1:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Г. Мелкадзе, 45+4; 1:1 - В. Мелехин, 74.
Удаления: нет - М. Келиано, 90+2 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756583173
Из всего матча больше всего понравилась фраза комментатора в конце : "...несколько сантиметров "Ахмата"...ой!-офсайда...".
Ответить
deinego77@yandex.ru
1756583372
Удержаться от зоны вылета - задача на сезон. Клуб не нужен области по последним данным.
Ответить
ySS
1756584035
Посмотрим, что будет с армянским владельцем после выборов, а пока... Сдается что слухи о невыплате зарплат небезосновательны
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
9
Зырянов высказался о назначении на пост руководителя «Зенита»
23:06
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
22:51
РПЛ. Гол Мелкадзе не помог «Ахмату» победить «Ростов» (1:1)
22:44
5
Тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака»
22:03
2
ВидеоМелкадзе забил «Ростову» с передачи вратаря
21:48
2
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Сочи»
21:35
10
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
21:23
7
Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»
21:11
10
Фото«Челси» купил форварда «Манчестер Юнайтед» за 46 миллионов
20:53
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:44
Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича
22:33
2
Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака»
22:21
4
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Сочи»
21:35
10
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
21:23
7
Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»
21:11
9
Тренер «Сочи» Морено получил красную карточку после матча со «Спартаком»
20:41
3
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
2
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над аутсайдером «Сочи» (2:1), у Барко дубль с пенальти
20:31
167
Семак ответил, что происходит с приунывшим Жерсоном
20:19
5
Реакция Медведева на увольнение из «Зенита»
20:03
26
ВидеоСоболев после победы над «Пари НН» полетел на рыбалку: «Там и дельфин есть»
19:53
2
Фанаты «Спартака» освистали команду после пропущенного гола от «Сочи»
19:48
6
В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на матч со «Спартаком»
19:39
2
Видео«Спартак» пропустил от последней команды РПЛ
19:28
17
Генич анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
19:23
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
19:14
3
В «Зените» внезапно сменился руководитель
18:58
20
Станкович отреагировал на невызов Умярова в сборную России
18:40
1
Слишкович прокомментировал трансфер Игнатьева в «Оренбург»
18:24
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
18:12
РПЛ. «Зенит» легко победил «Пари НН» (2:0) и приблизился к лидерам
18:12
19
ВидеоДаку расплакался после матча с «Оренбургом»
17:58
Агент Жемалетдинова прояснил ситуацию с трансфером Рифата в клуб РПЛ
17:52
«Спартак» сыграет с «Сочи» без Маркиньоса и Мартинса – известна причина
17:43
5
Слишкович прокомментировал спасение «Оренбурга» в матче с «Рубином»
17:30
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Сочи»: 30 августа
17:25
4
«Зенит» не смог забить аутсайдеру в 1-м тайме
17:14
1
