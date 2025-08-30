Алонсо высказался о предстоящем выезде «Реала» в Казахстан

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.

В частности, мадридцам предстоит лететь в Казахстан к «Кайрату».

«Поездка в Казахстан – это особенное условие для нас. Посмотрим, как впишем это в календарь.

Это нечто исключительное. Постараемся сделать логистику как можно более простой», – сказал Алонсо.