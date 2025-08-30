Алонсо высказался о предстоящем выезде «Реала» в Казахстан

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.
В частности, мадридцам предстоит лететь в Казахстан к «Кайрату».
«Поездка в Казахстан – это особенное условие для нас. Посмотрим, как впишем это в календарь.
Это нечто исключительное. Постараемся сделать логистику как можно более простой», – сказал Алонсо.
- В общем этапе турнира «Реал» проведет домашние матчи с «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Марселем» и «Монако».
- На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Кайратом».
- «Кайрат» впервые вышел в основной этап ЛЧ.
Источник: FlashScore