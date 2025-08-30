Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  
  Реакция Аршавина на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов

Реакция Аршавина на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов

Сегодня, 01:10

Экс-игрок «Кайрата» Андрей Аршавин высказался о квалификации казахстанской команды в ЛЧ-2025/26.

  • «Кайрат» впервые вышел в общий этап ЛЧ, пройдя в 4-м раунде квалификации «Селтик».
  • Ранее из Казахстана в главном еврокубке выступала только «Астана».
  • «Кайрат» встретится в ЛЧ с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном».
  • Общий этап продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

«Салем [привет], Казахстан! Конечно, это сумасшедшее событие – «Кайрат» в Лиге чемпионов. Смотрел фрагменты матча, эмоции после пенальти – просто невероятные.

Поздравляю всех – президента Кайрата Советаевича [Боранбаева], тренерский штаб, игроков и всех, кто рядом с клубом.

Надеюсь, что смогу приехать в Алматы и увидеть матчи Лиги чемпионов вживую. Алга [вперед], «Кайрат»! – заявил Аршавин.

Источник: All Sports Media
Лига чемпионов Кайрат Аршавин Андрей
