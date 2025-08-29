Глушаков оценил новичка «Спартака» Самошникова

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о новом защитнике московской команды Илье Самошникове.
«Это добротный русский футболист, у него хорошая скорость, он хорошо бросает ауты. Но пока сложно судить.
Да, он забил гол, молодец. Видно, что его тянет вперeд, у него хорошие прострелы, так что это хороший футболист в рамках российского чемпионата.
На данный момент я увидел, что он может пригодиться в «Спартаке», но на дистанции надо смотреть.
В «Спартаке» не каждый футболист может заиграть. Всe будет зависеть от него», – заявил Глушаков.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
Источник: Metaratings