Глушаков оценил новичка «Спартака» Самошникова

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о новом защитнике московской команды Илье Самошникове.

«Это добротный русский футболист, у него хорошая скорость, он хорошо бросает ауты. Но пока сложно судить.

Да, он забил гол, молодец. Видно, что его тянет вперeд, у него хорошие прострелы, так что это хороший футболист в рамках российского чемпионата.

На данный момент я увидел, что он может пригодиться в «Спартаке», но на дистанции надо смотреть.

В «Спартаке» не каждый футболист может заиграть. Всe будет зависеть от него», – заявил Глушаков.