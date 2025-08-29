Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Представитель Дзюбы прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Акрона»

Представитель Дзюбы прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Акрона»

Сегодня, 21:09

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, отрицает наличие разногласий с боссами тольяттинского клуба.

«Многие связывает отсутствие Артема в заявке на матч с «Локомотивом» с его недавними словами про усиление команды.

В очередной раз удивляюсь падению уровня нашей спортивной журналистики, при этом всех под одну гребенку не стоит тащить.

Искренне был поражен рядом статей и комментариев про конфликт Артема с руководством клуба, что якобы его последствия привели к тому, что футболист не играл в четверг. Это вызывает улыбку на лице.

Во‑первых, если бы люди были чуть профессиональнее, они бы посмотрели на предыдущие кубковые матчи «Акрона» и увидели бы, что Артема не было в заявке.

Во‑вторых, очевидно, что никакого конфликта у Артема с руководством клуба нет. И многие наблюдательные журналисты прекрасно могли видеть, как Артем перед игрой был на бровке, на позитиве общался с генеральным директором «Акрона» Константином Клюшевым.

И в‑третьих, могу сказать уважаемому Владиславу Радимову и остальным экспертам, что попкорн они могут доставать сколько угодно, только наблюдать за «очередным конфликтом» Дзюбы не придется.

Да, Артем сказал то, что сказал. На эмоциях. Если кто‑то думает, что Артем до этого ничего не говорил руководству, то он сильно ошибается. Футболист на отличной связи с менеджментом клуба.

Он переживает за команду, за молодых парней, на которых выпала большая нагрузка. И если случится череда поражений, она может выбить ребят из колеи, потому что большого опыта игры в РПЛ у них нет.

Дзюба – большая личность в российском футболе, он сказал то, что посчитал нужным. Но это не значит, что его тут же наказали и лишили места в составе.

Состоялся диалог у всех сторон, они друг друга услышали и дальше продолжают работать на благо «Акрона». Надеюсь, победы придут в самое ближайшее будущее, а именно в игре с «Балтикой», – сказал Гольдман.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
