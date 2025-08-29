Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»

Владислав Радимов отреагировал на слова Артема Дзюбы. Форвард «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь?».
«Теперь нам будет интересно, мы можем закупаться попкорном и смотреть, как из этой ситуации будет выходить «Акрон», главный тренер и тот же Дзюба. Потому что вот этот конфликт, который произошел между Дзюбой и генеральным директором, он вынесен в прессу», – сказал Радимов.
- «Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне провел 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»