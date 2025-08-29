Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»

Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»

Сегодня, 11:23
3

Владислав Радимов отреагировал на слова Артема Дзюбы. Форвард «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь?».

«Теперь нам будет интересно, мы можем закупаться попкорном и смотреть, как из этой ситуации будет выходить «Акрон», главный тренер и тот же Дзюба. Потому что вот этот конфликт, который произошел между Дзюбой и генеральным директором, он вынесен в прессу», – сказал Радимов.

  • «Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.
  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Радимов Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1756456390
Так Рукаку ничего плохого и не сказал...
Ответить
sochi-2013
1756456841
Ничего криминального не вижу. Разве что повод здюбофобам, типа Красноперчика, о своих липких предпочтениях объявить.
Ответить
