Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»

Владислав Радимов отреагировал на слова Артема Дзюбы. Форвард «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь?».

«Теперь нам будет интересно, мы можем закупаться попкорном и смотреть, как из этой ситуации будет выходить «Акрон», главный тренер и тот же Дзюба. Потому что вот этот конфликт, который произошел между Дзюбой и генеральным директором, он вынесен в прессу», – сказал Радимов.