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  • Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина

Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина

29 августа 2025, 16:00
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду игроков, выступающих за пределами РПЛ.

– В итоговый состав включены Сафонов, Головин, Алексей Миранчук. Нет опасений относительно их состояния в том числе из-за логистики?

– Нам предстоят два матча, поэтому логистика и долгие перелеты не будут критичны.

Тот же Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков, и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией.

Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов.

  • В расширенной заявке было 39 футболистов.
  • В итоговом составе осталось 30 игроков.
  • 4 сентября сборная России примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Атланта Юнайтед Иордания Россия Миранчук Алексей Карпин Валерий
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subbotaspartak
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