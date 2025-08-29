Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду игроков, выступающих за пределами РПЛ.

– В итоговый состав включены Сафонов, Головин, Алексей Миранчук. Нет опасений относительно их состояния в том числе из-за логистики?

– Нам предстоят два матча, поэтому логистика и долгие перелеты не будут критичны.

Тот же Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков, и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией.

Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов.