Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Сегодня, 19:45

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о трансфере полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

«В первую очередь, мы видим в нем качественного игрока, который добавляется в нашу обойму, способен действовать на разных позициях, игрок национальной сборной.

Мы рады его видеть. У нас появляется опция варьировать состав», – заявил Галактионов.

  • «Локо» арендовал полузащитника до конца сезона.
  • «Спартак» перед уходом продлил с ним контракт до 2028 года.
  • Рыночная стоимость Пруцева – 4 миллиона евро.

Еще по теме:
Пруцев прокомментировал переход из «Спартака» в «Локомотив» 2
«Спартак» продлил контракт с Пруцевым 2
«Локомотив» объявил о переходе Пруцева
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пруцев Данил Галактионов Михаил
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
21:58
Фото«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
21:48
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
21:34
1
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0
21:25
1
ВидеоРеакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
21:15
8
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
20:55
17
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
20:44
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
20:10
12
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
19:45
Все новости
Все новости
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
20:55
17
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
19:45
Бабаев ответил, прописаны ли отступные в контракте Кисляка с ЦСКА
19:19
«Зенит» назвал цену на Педро
18:56
13
В «Зените» подтвердили получение 35-миллионного предложения по бразильскому вингеру
18:18
1
Тимощук дал совет Глушенкову
18:06
2
В «Сочи» объяснили приступ Морено
17:47
1
Губернатор раскрыл размер ежегодного безвозмездного гранта для «Ростова»
17:35
1
Севикян близок к третьему возвращению в РПЛ
17:00
2
Лещенко разочарован результатами «Динамо» при Карпине
16:50
14
Сбежавший из России Норманн обжаловал решение CAS о выплате «Ростову» компенсации
16:29
1
Вингер «Зенита» согласился перейти в саудовский «Аль-Иттихад»
16:00
8
Жиго готов вернуться в «Спартак»: «С радостью»
15:40
12
Пруцев прокомментировал переход из «Спартака» в «Локомотив»
15:15
2
Червиченко сказал, чего не хватает Семаку
14:48
10
Заявление «Сочи» о состоянии здоровья Морено, перенесшего гипертонический криз
14:14
2
Пономарев недоволен словами Клаудиньо про Россию: «Пошли такие иностранцы в жопу»
13:46
11
Фото«Спартак» продлил контракт с Пруцевым
13:29
2
Фото«Локомотив» объявил о переходе Пруцева
13:24
Агент Батракова оценил предложение о трансфере из Саудовской Аравии
13:06
2
Агент оценил уровень Джона Джона, которым заинтересовался «Зенит»
12:38
Бабаев высказался о возможном трансфере Кисляка
12:29
3
Червиченко – об атаке «Спартака»: «Для меня сомнительны эти три карлика впереди»
12:21
8
Аршавин – о клубе РПЛ: «Это просто набранные игроки»
12:09
1
Медведев сказал, откажется ли «Зенит» от трансферов легионеров
11:53
6
Подробности предложения саудовского клуба по трансферу Батракова
11:43
4
Экс-судья ФИФА оценил проблему легковесных пенальти в РПЛ, поднятую Аршавиным
11:21
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 