Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о трансфере полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
«В первую очередь, мы видим в нем качественного игрока, который добавляется в нашу обойму, способен действовать на разных позициях, игрок национальной сборной.
Мы рады его видеть. У нас появляется опция варьировать состав», – заявил Галактионов.
- «Локо» арендовал полузащитника до конца сезона.
- «Спартак» перед уходом продлил с ним контракт до 2028 года.
- Рыночная стоимость Пруцева – 4 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»