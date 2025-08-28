Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о трансфере полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

«В первую очередь, мы видим в нем качественного игрока, который добавляется в нашу обойму, способен действовать на разных позициях, игрок национальной сборной.

Мы рады его видеть. У нас появляется опция варьировать состав», – заявил Галактионов.