Раскрыта зарплата Гайча в «Крыльях Советов»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч уходит в аренду в «Крылья Советов».
«Гайч проведет остаток сезона в Самаре на правах бесплатной аренды с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц. Оставшиеся 4 миллиона в месяц заплатят «армейцы».
Завтра Адольфо прибудет в расположение команды Магомеда Адиева», – написал источник.
- В начале прошлого сезона Гайч сыграл за ЦСКА 2 матча, а после этого отправился на правах аренды в «Антальяспор», за который провел 38 встреч и забил 9 голов.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 1,4 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова