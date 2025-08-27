Раскрыта зарплата Гайча в «Крыльях Советов»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч уходит в аренду в «Крылья Советов».

«Гайч проведет остаток сезона в Самаре на правах бесплатной аренды с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц. Оставшиеся 4 миллиона в месяц заплатят «армейцы».

Завтра Адольфо прибудет в расположение команды Магомеда Адиева», – написал источник.