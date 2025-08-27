Мостовой оценил дебют Самошникова за «Спартак» – защитник забил гол в первом матче

Александр Мостовой прокомментировал дебют Ильи Самошникова за «Спартак». 27-летний защитник забил гол в матче FONBET Кубка России с «Пари НН» (4:0).

– Как оцениваете дебютный матч Самошникова за «Спартак»?

– Отличное выступление, получилось гол забить. Знал, что «Спартак» выиграет, но не думал, что так крупно. Илюшу можно поздравить, молодец. Первая игра в новом клубе и сразу так удачно.