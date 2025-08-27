Реакция Дугласа Сантоса на вызов в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на вызов в сборную Бразилии.
«Я рад вызову в сборную, для меня всегда будет честью играть за сборную Бразилии.
Благодарю бога за эту возможность», – написал Сантос в соцсети.
- 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
- Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
- Игрок в России с 2019 года.
Источник: ТАСС