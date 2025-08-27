Реакция Дугласа Сантоса на вызов в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на вызов в сборную Бразилии.

«Я рад вызову в сборную, для меня всегда будет честью играть за сборную Бразилии.

Благодарю бога за эту возможность», – написал Сантос в соцсети.