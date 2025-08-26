Мостовой остро отреагировал на решение «Пари НН» не брать его на работу

Бывший спартаковец Александр Мостовой ответил на реплику спортивного директора «Пари НН» Александра Удальцова.

Удальцову сообщили о желании Мостового поработать в «Пари НН».

Функционер ответил, что Александру лучше начать с клубов пониже статусом.

«Пари НН» идет в зоне вылета.

«Удальцов предложил мне начать с клубов поменьше статусом, чем «Пари НН»? Вот не буду ни отвечать, ни комментировать. Потому что это даже не смешно. Честно говоря, я просто не знаю, кто это.

Могу только сказать, что «Пари НН» сделал большую ошибку, убрав сначала футбольного человека Кержакова, а потом такого же футбольного человека Юрана. Поэтому теперь они так и будут барахтаться в конце турнирной таблицы», – сказал Мостовой.