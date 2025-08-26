«Пари НН» – о желании Мостового возглавить клуб: «Пусть начнет с команд поменьше»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал желание Александра Мостового возглавить команду.

– Желание возглавить команду выразил Царь Мостовой. Ваше мнение?

– У нас есть тренер, который не так давно назначен. Мы в него верим, и надеемся, что совместный путь будет долгим. А Мостовому, если он так часто заявляет о желании работать, правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно.