Радимов – о клубе РПЛ: «Снова играли как девочки»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался об игре самарцев в домашнем матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:6).

«Помните, в прошлом сезоне наше с вами интервью Бейл развесил по раздевалке «Крыльев»? Если эти листочки далеко не выбросили, надо их вернуть в раздевалку перед следующим туром. Потому что ну снова играли как девочки...

Конечно, ты получаешь сразу два гола, здесь тяжело. Но надо понять, что у «Крыльев» игроков еле набрали летом.

Если начало сезона на эмоциях, первыми забивали, то как только пришлось бороться с командами сложнее, первыми пропускать, то понятно, что позиционной атаки у «Крыльев» вообще не существует. Они не умеют в нее играть, потому что Адиев начал с другого.

Понятно, от обороны хоть какие-то очки набирать стали. А с такими командами, как «Краснодар», если первыми пропускают, то отыграться практически невозможно. И вот в двух турах – 1:9.

Сейчас будет пауза на сборную, там придется поработать, в первую очередь, над атакующими действиями, потому что как убегать в атаке, когда есть пространство, мы это видели, а позиционная атака у «Крыльев» отсутствует напрочь. Понятно, что не так много времени было у Адиева, но придется работать», – сказал Радимов.