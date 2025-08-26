Введите ваш ник на сайте
Радимов – о клубе РПЛ: «Снова играли как девочки»

Сегодня, 13:20
3

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался об игре самарцев в домашнем матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:6).

«Помните, в прошлом сезоне наше с вами интервью Бейл развесил по раздевалке «Крыльев»? Если эти листочки далеко не выбросили, надо их вернуть в раздевалку перед следующим туром. Потому что ну снова играли как девочки...

Конечно, ты получаешь сразу два гола, здесь тяжело. Но надо понять, что у «Крыльев» игроков еле набрали летом.

Если начало сезона на эмоциях, первыми забивали, то как только пришлось бороться с командами сложнее, первыми пропускать, то понятно, что позиционной атаки у «Крыльев» вообще не существует. Они не умеют в нее играть, потому что Адиев начал с другого.

Понятно, от обороны хоть какие-то очки набирать стали. А с такими командами, как «Краснодар», если первыми пропускают, то отыграться практически невозможно. И вот в двух турах – 1:9.

Сейчас будет пауза на сборную, там придется поработать, в первую очередь, над атакующими действиями, потому что как убегать в атаке, когда есть пространство, мы это видели, а позиционная атака у «Крыльев» отсутствует напрочь. Понятно, что не так много времени было у Адиева, но придется работать», – сказал Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Радимов Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1756204358
"А девочки крылашками бяк бяк бяк бяк, а бычки их шмяк шмяк шмяк шмяк , ам ам ам ам, да и шмяк шмяк шмяк шмяк..." (с) !!! )))...
Ответить
swot1205
1756209084
На да, тут лучше и не скажешь!
Ответить
алдан2014
1756211988
Пауза на игры сборных...звучит уже просто как плохой анекдот. На фига нам нужны эти паузы? Всё равно Европа об нас ноги вытерла. Лучше проводили туры,что бы не играть в декабре. Наше чиновничество на ,что надеется? Что нас завтра вернут в еврокубки?
Ответить
