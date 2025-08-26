Осинькин сказал, есть ли у него предложения по работе

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, когда ждать его возвращения к тренерской работе.

– Когда ждать ваше возвращение к тренерской работе и есть ли предложения на текущий момент?

– Нет, пока ничего нет. Вы же сами видите. Все тренеры работают. Никто из клубов ко мне не обращался.

– Вы готовы только РПЛ рассматривать или Первую лигу тоже?

– Давайте я вообще лучше не буду на эту тему говорить.