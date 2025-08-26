Введите ваш ник на сайте
Осинькин сказал, есть ли у него предложения по работе

Сегодня, 11:46
2

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, когда ждать его возвращения к тренерской работе.

– Когда ждать ваше возвращение к тренерской работе и есть ли предложения на текущий момент?

– Нет, пока ничего нет. Вы же сами видите. Все тренеры работают. Никто из клубов ко мне не обращался.

– Вы готовы только РПЛ рассматривать или Первую лигу тоже?

– Давайте я вообще лучше не буду на эту тему говорить.

  • 60-летний Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 по 2025 годы.
  • Клуб под его руководством играл в финале Кубка России в сезоне-2020/21.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Осинькин Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1756204657
Не сказать что после Осинькина Крылья стали лучше играть. Влетать 0:6, это как то совсем уж..
Ответить
zigbert
1756208123
Да он просто копит силы.
Ответить
