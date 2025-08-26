Осинькин сказал, есть ли у него предложения по работе

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, когда ждать его возвращения к тренерской работе.
– Когда ждать ваше возвращение к тренерской работе и есть ли предложения на текущий момент?
– Нет, пока ничего нет. Вы же сами видите. Все тренеры работают. Никто из клубов ко мне не обращался.
– Вы готовы только РПЛ рассматривать или Первую лигу тоже?
– Давайте я вообще лучше не буду на эту тему говорить.
- 60-летний Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 по 2025 годы.
- Клуб под его руководством играл в финале Кубка России в сезоне-2020/21.
Источник: «Матч ТВ»