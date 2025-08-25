Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Кубка России

РФС опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

26 августа (вторник)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок; помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Владимир Казьменко.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Денис Петров, Евгений Синянский; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Зуев.

27 августа (среда)

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Андрей Филипкин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Динамо Мх»: судья – Иван Сараев; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Инал Танашев; помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Эдуард Малый.

28 августа (четверг)

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Андрей Иванов.