Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 14:14
1

РФС опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

26 августа (вторник)

«Оренбург»«Зенит»: судья – Сергей Цыганок; помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Владимир Казьменко.

«Спартак»«Пари НН»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Денис Петров, Евгений Синянский; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат»«Рубин»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Зуев.

27 августа (среда)

«Крылья Советов»«Динамо»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Сочи»«Краснодар»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Андрей Филипкин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов»«Динамо Мх»: судья – Иван Сараев; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Инал Танашев; помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Эдуард Малый.

28 августа (четверг)

«Локомотив»«Акрон»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Андрей Иванов.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
16-летний игрок «Алании» расплакался после незабитого пенальти – Гогниев успокоил
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Краснодар Ростов Рубин Сочи Пари НН Оренбург Ахмат Динамо Мх Крылья Советов Акрон Балтика Шадыханов Павел Кукуляк Евгений Сараев Иван Зияков Ранэль Карпов Юрий Цыганок Сергей Черемных Михаил Танашев Инал
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
val69
1756129964
Гл. судья уже не в счëт... Главное на Варе тот, кто надо... Разъеснят, подскажут...
Ответить
Главные новости
«Зенит» объявил об уходе Ренана в бразильский клуб
18:26
«Спартак» отказал «Интернасьоналу» в обмене защитниками
18:09
4
Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»
17:59
1
Алвес из ЦСКА ответил, что сложнее – выиграть РПЛ или выучить русский язык
17:28
2
«Спартак» хочет купить футболиста «Ромы»
16:47
8
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
16:32
1
Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»
15:45
1
Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»
15:30
9
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
14:56
1
В «Сосьедаде» объяснили неучастие Захаряна в матче с «Эспаньолом»
14:38
2
Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Кубка России
14:14
1
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
09:50
Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
09:47
Видео16-летний игрок «Алании» расплакался после незабитого пенальти – Гогниев успокоил
23 августа
В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева
22 августа
4
70-летний Медведев готов выйти на поле в Кубке России
22 августа
3
ВидеоВ Кубке России лучшему игроку матча вручили ящик клубники
22 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
21 августа
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
21 августа
Гол Смолова помог «БроукБойз» выбить «Авангард» из Кубка России
21 августа
ВидеоСмолов забил дебютный гол за «БроукБойз»
21 августа
1
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
20 августа
2
ВидеоЧудовищный промах в Кубке России: «Это кааак?»
20 августа
4
Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»
20 августа
4
ВидеоБелгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
20 августа
2
226-сантиметровый экс-баскетболист Подкользин оценил свой дебют за «Амкал» в Кубке России
20 августа
1
ФотоИгрок медиаклуба установил рекорд российского футбола
19 августа
1
Кубок России. «Кубань» Ещенко вылетела от любителей из станицы (1:2)
19 августа
5
Видео226-сантиметровый баскетболист сыграл в Кубке России
19 августа
14
Медиаклуб может выпустить 14-летнего игрока в Кубке России
19 августа
2
«Зенит» могут наказать за оскорбления Даку болельщиками
18 августа
5
В Кубке России сыграет 226-сантиметровый баскетболист
15 августа
2
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь
15 августа
7
Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб
15 августа
1
Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди
15 августа
4
Тренер «Пари НН» высказался о первой победе команды под своим руководством
15 августа
ФотоИгрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
14 августа
22
Тренер «Ростова» Альба объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России
14 августа
Все новости
