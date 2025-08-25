В «Акроне» после слов Дзюбы сказали, сколько игроков пополнит команду

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о селекции команды после высказываний нападающего Артема Дзюбы. Форвард заявил, что тольяттинский клуб – один из самых слабых в РПЛ по составу.
«Артем – человек с менталитетом победителя, у нас команда сформирована с таким менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба.
Понятно, что есть определенная эмоциональная оценка сейчас в этом моменте, но у нас концепция долгосрочного развития. Мы не решаем краткосрочные задачи, у нас горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона – это самое важное.
Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания работы трансферного окна», – сказал Клюшев.
Также гендиректор «Акрона» сообщил, что вопрос о продлении контракта с Дзюбой не стоит на повестке сегодняшнего дня.
- Команда занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.
- «Акрон» в это трансферное окно выкупил права на защитника Роберто Фернандеса. Также команду пополнили хавбеки Хетаг Хосонов, Константин Марадишвили и Никита Базилевский, а также голкипер Виталий Гудиев.