Евсеев объяснил резонансный трансфер из «Спартака» в «Локо»: «Меня никто не выгонял»

Бывший защитник Вадим Евсеев вспомнил, как переходил из «Спартака» в «Локомотив».

Евсеев сменил «Спартак» на «Локо» в 2000 году.

Сумма сделки составила 750 тысяч евро.

За «Локомотив» Евсеев провел 220 матчей, забил 25 голов, сделал 17 ассистов.

«Я хотел больше играть. Но меня никто из «Спартака» не выгонял. Мне не было там плохо. Хотел играть.

Принял правильное решение. На тот момент «Локомотив» и в финансовом плане был стабильным. Со мной вместе пришел Геннадий Нижегородов, Дмитрий Сенников. Еще пришел опытный Олег Терехин», – сказал Евсеев.