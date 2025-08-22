ЦСКА повысил Кисляку зарплату в несколько раз

ЦСКА значительно улучшил личные условия контракта Матвея Кисляка.
Зарплата 20-летнего футболиста выросла в несколько раз. При этом срок соглашения остался прежним.
Со своей стороны полузащитник обязался как минимум до зимы не поднимать вопрос ухода в европейский клуб.
- Рыночная стоимость Кисляка – 8 миллионов евро.
- В составе ЦСКА хавбек забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.
- Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
- Интерес к игроку сборной России проявляет «Галатасарай».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова