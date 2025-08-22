ЦСКА повысил Кисляку зарплату в несколько раз

ЦСКА значительно улучшил личные условия контракта Матвея Кисляка.

Зарплата 20-летнего футболиста выросла в несколько раз. При этом срок соглашения остался прежним.

Со своей стороны полузащитник обязался как минимум до зимы не поднимать вопрос ухода в европейский клуб.