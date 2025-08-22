Ташуев – о ситуации со Сперцяном: «Давить на Галицкого бесполезно»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал слова Вадима Оганяна, представляющего интересы полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

‎Агент игрока сказал, что не понимает мотивацию росссийского клуба не отпускать его клиента в «Саутгемптон».

– После таких заявлений агента шансы Сперцяна на уход из «Краснодара» понизились или повысились?

– Это мнение агента, мы не знаем мнение Сперцяна. Мое мнение, что «Саутгемптон» – не совсем уровень Сперцяна. Чемпионшип, есть Чемпионшип.

– Как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий воспринимает, когда на него давят?

– Давить вообще бесполезно, вообще без шансов. На Сергея Николаевича такое никак не влияет, 100 процентов. Я думаю, что давление никак не повлияет. Только разумные вещи.

– Если Сперцян останется в РПЛ, не упадет его мотивация?

– Насколько знаю Эдика, он скромный и профессиональный парень. Страшно любит футбол в хорошем смысле. Одержим футболом. Он играет в очень хорошем клубе, где есть все для развития. Он играет в сборной Армении, там ему хватает международных матчей. После этих игр он ещe может более выгодное предложение получить. Не думаю, что мотивация упадет.