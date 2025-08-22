Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Сегодня, 00:24
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не верит, что футболисты «ПСЖ» Матвей Сафонов и Илья Забарный бойкотируют друг друга.

  • Российский вратарь начал 2-й сезон в клубе.
  • Украинский защитник перешел этим летом из «Борнмута».
  • Жена Забарного писала в соцсетях враждебные посты в отношении россиян.

«Я вообще не очень понимаю, откуда пошли слухи о том, что ради Забарного клуб продаст Сафонова. Там же все нормальные люди. Добрые люди всегда обо всем договорятся.

Забарный и Сафонов – профессиональные игроки, при чем тут все остальное? Матвею очень нравится Париж, он пытается закрепиться в основе – это заслуживает всяческого уважения.

Каждый выполняет свою работу. Их дружить никто не заставляет, но они же одноклубники, играют вместе и, насколько я слышал, общаются, странно, если было бы иначе», – сказал Губерниев.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1755812608
Если бы мне в 26 платили столько же, сколько и им+бонусы, я бы тоже не выпендривался. Скиньте им зарплату до прожиточного минимума и тогда посмотрим. :)))
Ответить
向英雄致敬
1755816835
Матвею очень нравится Париж, он пытается закрепиться в основе ======== Ну а куды Матвейке деваться ? Опять же Кондра из Парижу никак. Придется Матвейке с Забарным задружиться. Для этого он и в.ойну может осудить.Вот оно чо.
Ответить
алдан2014
1755831137
Затычка везде свой нос сунет. Как же биатлон без него жить будет,сиротинушки. Возможно от радости прыгают,что на футбол переключился
Ответить
subbotaspartak
1755836331
Может Губу в МИД заберут? Пожалуйста...
Ответить
