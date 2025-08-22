Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не верит, что футболисты «ПСЖ» Матвей Сафонов и Илья Забарный бойкотируют друг друга.

Российский вратарь начал 2-й сезон в клубе.

Украинский защитник перешел этим летом из «Борнмута».

Жена Забарного писала в соцсетях враждебные посты в отношении россиян.

«Я вообще не очень понимаю, откуда пошли слухи о том, что ради Забарного клуб продаст Сафонова. Там же все нормальные люди. Добрые люди всегда обо всем договорятся.

Забарный и Сафонов – профессиональные игроки, при чем тут все остальное? Матвею очень нравится Париж, он пытается закрепиться в основе – это заслуживает всяческого уважения.

Каждый выполняет свою работу. Их дружить никто не заставляет, но они же одноклубники, играют вместе и, насколько я слышал, общаются, странно, если было бы иначе», – сказал Губерниев.