Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о смене основного вратаря

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о замене Джанлуиджи Доннаруммы на Люка Шевалье в стартовом составе.
«Принимать такие решения всегда непросто, но у меня нет проблем с этим.
Понимаю критику нашего решения, но мы спокойны и непринужденны. Мы знаем, куда хотим двигаться, и это для меня самое главное.
Я не буду ничего объяснять об игроках, которые сейчас в «ПСЖ». Мне это не интересно», – сказал Энрике.
- Шевалье купили у «Лилля» за 40+15 млн евро.
- Доннарумма объявил, что покинет «ПСЖ».
- Также в команде есть российский голкипер Матвей Сафонов.
Источник: RMC Sport