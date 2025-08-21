Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о смене основного вратаря

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о замене Джанлуиджи Доннаруммы на Люка Шевалье в стартовом составе.

«Принимать такие решения всегда непросто, но у меня нет проблем с этим.

Понимаю критику нашего решения, но мы спокойны и непринужденны. Мы знаем, куда хотим двигаться, и это для меня самое главное.

Я не буду ничего объяснять об игроках, которые сейчас в «ПСЖ». Мне это не интересно», – сказал Энрике.