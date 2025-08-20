Онопко раскрыл, как в «Ростове» переживают неудачный старт сезона

Тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил на вопрос о текущей атмосфере внутри команды.

У ростовчан 6 поражений в 7 матчах нового сезона.

С февраля команду тренирует Джонатан Альба, сменивший Валерия Карпина.

Сообщалось, что вместо него могут назначить Александра Кержакова.

– Как вы можете оценить состояние внутри команды после серии неудачных матчей? Как вы справляетесь с давлением из-за сложившейся ситуации?

– Состояние после игр, конечно, очень неприятное. Это понятно, когда ты проигрываешь. В раздевалке бывает тишина, ребята сами всe понимают и обижаются сами на себя, но не друг на друга.

Никто никого не обвиняет, не называет виноватым. Каждый хочет сказать, что он лично что-то не сделал. Напрямую они этого не говорят, но в глазах видно, что ребята хотят поменять ситуацию.

В «Ростове» раздевалка всегда единая вне зависимости от результата. Такое состояние у нас за три дня до матча, перед игрой или сразу после неe. Нам просто нужна победа, и всe поменяется.