Онопко объяснил, почему не становится главным тренером

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко не планирует работать самостоятельно.

– Вы были лидером везде – в «Спартаке», в сборной, в Испании. У вас твердый, лидерский характер. Но в тренерской карьере вы работаете только ассистентом – у Слуцкого и Гончаренко в ЦСКА, у Карпина и Альбы в «Ростове». Не хотели бы начать самостоятельную карьеру главного тренера?

– Меня все устраивает, не хочу что-то менять ни в жизни, ни в работе. Если в какой-то момент я останусь без работы, тогда можно рассмотреть любые варианты. Но у меня везде были очень хорошие рабочие коллективы. Я очень доволен и благодарен всем главным тренерам за то, что они меня приглашали, хотели видеть в своей команде.

Что касается должности главного тренера, я вижу на примере Валерия Георгиевича Карпина, насколько это тяжело.