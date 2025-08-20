Быстров – о том, что фанаты «Спартака» совали деньги Соболеву: «Мне вообще свиные головы кидали»

Бывший спартаковец Владимир Быстров прокомментировал поведение фанатов клуба в отношении зенитовца Александра Соболева.

После матча «Спартак» – «Зенит» (2:2) болельщики москвичей оскорбляли Соболева и предлагали ему деньги.

«Зенит» купил Соболева год назад за 10 миллионов евро.

Воспитанник «Зенита» Быстров играл за «Спартак», а потом возвращался в родной клуб.

– Болельщики «Спартака» на выходе со стадиона совали Соболеву деньги.

– Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Ничего особенного.

– Тем более он – не воспитанник «Спартака». К нему, по идее, какие вопросы?

– Да даже если это и воспитанник – какие сейчас проблемы? Люди приходят и уходят из команд.