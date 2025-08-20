Введите ваш ник на сайте
  • Быстров – о том, что фанаты «Спартака» совали деньги Соболеву: «Мне вообще свиные головы кидали»

Быстров – о том, что фанаты «Спартака» совали деньги Соболеву: «Мне вообще свиные головы кидали»

20 августа, 10:49
5

Бывший спартаковец Владимир Быстров прокомментировал поведение фанатов клуба в отношении зенитовца Александра Соболева.

  • После матча «Спартак» – «Зенит» (2:2) болельщики москвичей оскорбляли Соболева и предлагали ему деньги.
  • «Зенит» купил Соболева год назад за 10 миллионов евро.
  • Воспитанник «Зенита» Быстров играл за «Спартак», а потом возвращался в родной клуб.

– Болельщики «Спартака» на выходе со стадиона совали Соболеву деньги.

– Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Ничего особенного.

– Тем более он – не воспитанник «Спартака». К нему, по идее, какие вопросы?

– Да даже если это и воспитанник – какие сейчас проблемы? Люди приходят и уходят из команд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Соболев Александр
Burtaze
1755676859
Это действительно нормальное явление, толпа, стадо, когда одна чья то безумная идея подхватывается всеми.. человек теряет берега и для него не существует других ориентиров кроме закона толпы.. "стадный инстинкт ".. это не оскорбление, это определение
Ответить
Cleaner
1755677456
Так Соболев взял деньги у фанатов Спартака или нет? Если взял, то сколько? Бомбардир, уточни информацию!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755683829
Свинство процветает возле Закрывашки и в ней. Гыгыгы
Ответить
Mariner
1755740142
Тополиный пух, быстров пе.ух... ))
Ответить
