Черданцев оправдался за «переобувание»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на упреки в «переобувании».
- В трансляции матча «Спартак» – «Зенит» (2:2) Черданцев говорил, что удаление Дугласа Сантоса справедливо.
- Накануне комментатор изменил точку зрения.
- Черданцев комментирует футбол с прошлого века.
«У меня одна пара обуви. И каждый судит по себе. Если кто-то привык говорить то, что ему сказано говорить, это не моя проблема. Я говорю то, что считаю нужным.
Одно дело живой комментарий в репортаже, когда ты сходу его даешь, другое дело анализ момента после десятка просмотров, общения с судьями и экспертами. Даже профессиональные судьи в трансляции не всегда берутся дать точную оценку тому или иному эпизоду.
Поэтому не стоит придираться к таким вещам и приводить в пример обувь, это не обувь, а мнение, основанное на экспертизе профессионалов три дня спустя.
Между прочим, ЭСК тоже не заседает в прямом эфире, а ждет три дня, собирает инфу и только после этого озвучивает решение.
Ну и если не понятно, что в принципиальном матче судья должен оставлять команду в меньшинстве только в крайнем случае, то тогда вообще не о чем спорить.
Кстати, в том году по поводу моего комментария эпизода со второй желтой Эраковичу было большое неудовольствие. Но я своего мнения на менял, так как решение судьи тогда было подтверждено судейской экспертизой», – написал Черданцев.