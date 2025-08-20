Черданцев оправдался за «переобувание»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на упреки в «переобувании».

В трансляции матча «Спартак» – «Зенит» (2:2) Черданцев говорил, что удаление Дугласа Сантоса справедливо.

Накануне комментатор изменил точку зрения.

Черданцев комментирует футбол с прошлого века.

«У меня одна пара обуви. И каждый судит по себе. Если кто-то привык говорить то, что ему сказано говорить, это не моя проблема. Я говорю то, что считаю нужным.

Одно дело живой комментарий в репортаже, когда ты сходу его даешь, другое дело анализ момента после десятка просмотров, общения с судьями и экспертами. Даже профессиональные судьи в трансляции не всегда берутся дать точную оценку тому или иному эпизоду.

Поэтому не стоит придираться к таким вещам и приводить в пример обувь, это не обувь, а мнение, основанное на экспертизе профессионалов три дня спустя.

Между прочим, ЭСК тоже не заседает в прямом эфире, а ждет три дня, собирает инфу и только после этого озвучивает решение.

Ну и если не понятно, что в принципиальном матче судья должен оставлять команду в меньшинстве только в крайнем случае, то тогда вообще не о чем спорить.

Кстати, в том году по поводу моего комментария эпизода со второй желтой Эраковичу было большое неудовольствие. Но я своего мнения на менял, так как решение судьи тогда было подтверждено судейской экспертизой», – написал Черданцев.