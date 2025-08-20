Введите ваш ник на сайте
Черданцев оправдался за «переобувание»

20 августа, 08:53
23

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на упреки в «переобувании».

  • В трансляции матча «Спартак» – «Зенит» (2:2) Черданцев говорил, что удаление Дугласа Сантоса справедливо.
  • Накануне комментатор изменил точку зрения.
  • Черданцев комментирует футбол с прошлого века.

«У меня одна пара обуви. И каждый судит по себе. Если кто-то привык говорить то, что ему сказано говорить, это не моя проблема. Я говорю то, что считаю нужным.

Одно дело живой комментарий в репортаже, когда ты сходу его даешь, другое дело анализ момента после десятка просмотров, общения с судьями и экспертами. Даже профессиональные судьи в трансляции не всегда берутся дать точную оценку тому или иному эпизоду.

Поэтому не стоит придираться к таким вещам и приводить в пример обувь, это не обувь, а мнение, основанное на экспертизе профессионалов три дня спустя.

Между прочим, ЭСК тоже не заседает в прямом эфире, а ждет три дня, собирает инфу и только после этого озвучивает решение.

Ну и если не понятно, что в принципиальном матче судья должен оставлять команду в меньшинстве только в крайнем случае, то тогда вообще не о чем спорить.

Кстати, в том году по поводу моего комментария эпизода со второй желтой Эраковичу было большое неудовольствие. Но я своего мнения на менял, так как решение судьи тогда было подтверждено судейской экспертизой», – написал Черданцев.

Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дуглас Сантос Черданцев Георгий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1755674273
..."Я всегда говорю то, что думаю, особенно, что начинаю осмысленно думать, сразу после звонка Миллера"...
Ответить
Чилим.
1755675345
Когда чел начинает оправдываться значит дело то с душком...
Ответить
rash1959
1755679145
Ну конечно, когда "сладкой" СМСки не поступило, стало понятно, что ссать надо в другую сторону.
Ответить
rash1959
1755679518
Чтобы высказать свою позицию по моменту было достаточно показов при трансляции, а ты переобулся уже после "оргвыводов" по твоим премиальным.
Ответить
Странник 09
1755681038
Вот и тебе надо 3 дня готовиться и собирать информацию, а потом комментировать. Либо на 3 день после матча, иначе нельзя, опять тапочки перепутаешь
Ответить
Бан
1755681746
Фуууу... Извивается как уж на сковородке...
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1755684009
да подъистрепался Матч ТВчердаки и губеры у газпрёма в чести
Ответить
Иван Петров 1986
1755685984
Чего ты вертишься как вошь на гребешке - так и скажи, что плохо себя вел, теперь все понял, простите меня, не отлучайте от кормушки.
Ответить
шахта Заполярная
1755688098
Даже шакал выглядит благородным животным в сравнении с чердаком
Ответить
Боцман52
1755717426
А я не понимаю, почему есть какие то особенные матчи или время матча (90-ая минута и т. д.) Считаю, что правила должны быть одни и те же для всех матчей и для всех минут.
Ответить
  • Читайте нас: 