  • Главная
  • Новости
  • Черданцев «переобулся» насчет удаления Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»

Черданцев «переобулся» насчет удаления Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»

19 августа, 20:07
21

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил судейство в игре 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

– Какие впечатления от матча «Спартака» и «Зенита»?

– Впечатления от матча хорошие, игра получилась классной. Жаль, что судьи не выдержали напряжение до конца и приняли два весьма спорных решения. Причем с ошибками в пользу «Спартака». Если бы решения по Дугласу Сантосу и пенальти были в разные стороны, то это еще куда ни шло. Еще нет заседания ЭСК, но, думаю, вряд ли они подтвердят желтую Дугласу, скорее всего, подтвердят пенальти. Но, вероятно, это ошибочное решение. Давать пенальти в такой ситуации на 90‑й минуте…

В эпизоде с Дугласом не было наступа. Нам объясняют, что для нарушения правил наступ должен быть с продавливанием. Показывать желтую в дерби и оставлять соперника в меньшинстве можно только тогда, когда других вариантов и альтернатив нет. Можно вспомнить удаление Эраковича в прошлом году, когда все было по делу и дали карточку за срыв атаки. А где грань этих наступов? Это неконкретно. Там не было как такового наступа. Понятно, что игра была очень нервная и сложная. Сложилось как сложилось. В остальном все было круто.

  • При этом в трансляции матча Черданцев заявлял, что удаление Дугласа Сантоса – справедливо.
  • «Спартак» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
  • «Зенит» занимает 9-ю строчку.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дуглас Сантос Черданцев Георгий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1755626553
Плевать на этого пустобрёха, а карточку отменят))
Ответить
anatolich72
1755627495
Черданцев-гнус лилипут!
Ответить
...уефан
1755628117
..."Лучший в профессии"!...
Ответить
FCSpartakM
1755628706
В быту своей работы на газпром тв Андронов рассказывал, как во времена Розетти тот в одной из программ рассказывал, почему гол зенита Алании был забит не по правилам. И во время это объяснения пустили рекламу,а в кулуарах ребятам объяснили, что Орлов в трансляции все объяснил, почему гол чисты и что надо придерживаться его объяснений. Думаю, тут что-то похожее.
Ответить
шахта Заполярная
1755629177
Да ты редиска весь матч за болотных гнусавил. Вот как можно таких гнилых в комментаторах держать. Самый мерзкое трепло на срачтв
Ответить
oyabun
1755629863
Гроссмейстер переодевания и лизоблюдства.
Ответить
Айболид
1755630127
Как за Чердака то хряки переживают ! Этим вообще повод для массового визга особо не нужен .
Ответить
dimazavr
1755630148
И это пишет спартаковец, лишь бы с МАТЧ ТВ не выгнали.
Ответить
erybov1965
1755634631
Вот классное понятие — с продавливанием. Ведь его по полной может ощутить только пострадавший или не ощутить. А вот как его может ощутить судья, а тем более ВАР, может ощутить только так, как кому-то это нужно, и только так, или насколько артистичен пострадавший. Надо обязательно всем футболистам, помимо футбола, обучаться еще и в театральном, ну хотя бы кружке, как минимум.
Ответить
cska1948
1755669466
Ну и чему тут удивляться? Черданцев сам говорил, что он получает на канале Матч, а значит, от Газпрома, миллион рублей в месяц, вот он этот миллион и отрабатывает.
Ответить
