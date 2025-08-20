Сперцян обсудил с Галицким уход из «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что у него состоялся разговор с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Они обсуждали возможный трансфер полузащитника сборной Армении в «Саутгемптон».

«У меня был разговор с Галицким, но это останется между нами. Это внутренние дела.

Идут ли переговоры между клубами? Мне об этом ничего неизвестно», – сказал Сперцян.