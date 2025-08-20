Сперцян обсудил с Галицким уход из «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что у него состоялся разговор с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Они обсуждали возможный трансфер полузащитника сборной Армении в «Саутгемптон».
«У меня был разговор с Галицким, но это останется между нами. Это внутренние дела.
Идут ли переговоры между клубами? Мне об этом ничего неизвестно», – сказал Сперцян.
- В новом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 8 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за Сперцяна 12 миллионов евро.
- Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 млн евро в год после уплаты налогов.
Источник: «РБ Спорт»