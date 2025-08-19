Реакция Рабинера на Самошникова в «Спартаке»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил трансфер в «Спартак» защитника Ильи Самошникова.
«Самошникову в «Спартаке» рад. Это более сильный крайний защитник, тем те, что есть в наличии, способный играть по всей бровке. И россиянин, что важно. Появляется опция в атаке с его прекрасными дальними аутами.
Главное – чтобы не дала о себе знать травматичность. В остальном вижу только плюсы», – написал Рабинер.
- Самошников в этом сезоне провел 2 матча за «Локомотив».
- Илья ранее выступал за «Рубин», «Шинник», «Торпедо».
- «Спартак» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера