Реакция Рабинера на Самошникова в «Спартаке»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил трансфер в «Спартак» защитника Ильи Самошникова.

«Самошникову в «Спартаке» рад. Это более сильный крайний защитник, тем те, что есть в наличии, способный играть по всей бровке. И россиянин, что важно. Появляется опция в атаке с его прекрасными дальними аутами.

Главное – чтобы не дала о себе знать травматичность. В остальном вижу только плюсы», – написал Рабинер.