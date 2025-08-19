Введите ваш ник на сайте
  • Экс-хавбек «Зенита» оценил влияние результатов ближайших матчей на будущее Семака

Экс-хавбек «Зенита» оценил влияние результатов ближайших матчей на будущее Семака

19 августа, 11:33
3

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлениях петербургской команды в этом сезоне.

– Каких изменений в игре «Зенита» вы ждете?

– Тех, которые им позволят вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы. Чтобы они снова обыгрывали и выигрывали и занимали те места, которых они достойны.

– Стоит ли Сергею Семаку посадить на скамейку Жерсона и Луиса Энрике, раз они ещe находятся не в нужных кондициях?

– Когда клуб приобретает таких дорогостоящих футболистов, то это подразумевает, что даже если они не в форме, они должны за счет игр набирать эту форму.

– Как вы думаете, зависит ли будущее Семака в «Зените» от результата двух ближайших домашних матчей с «Динамо» (Махачкала) и «Пари НН»?

– Нет, не зависит. Я думаю, что никто таких выводов делать по этим матчам не будет.

  • «Зенит» занимает 9-е место в РПЛ с 6 очками после 5 туров.
  • Следующие два матча в чемпионате России петербургский клуб проведет дома. 23 августа команда встретится с «Динамо Мх», 30 августа – с «Пари НН».

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Хомуха Дмитрий Семак Сергей
Интерес
1755594737
Тут шесть очков.О чём бакланить?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755597952
СЕМАК ИМЕЙ СОВЕСТЬ УХОДИ....ИГРОКИ СЫТЫ ТОБОЙ.....ОНИ НЕ ЗНАЮТ В КАКОЙ ФУТБОЛ ИГРАТЬ....СЕМАК ПОПЛЫЛ ПОСЛЕ продления контракта....ни тактики ни МОТИВАЦИИ НЕТ
Ответить
alp
1755607133
нет достойной замены Богданычу вот и придется нам мучится с такой игрой как минимум до паузы. интересно только, что ЗАО придумает, чтобы отметить 100 летие в след сезоне
Ответить
