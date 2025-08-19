Экс-хавбек «Зенита» оценил влияние результатов ближайших матчей на будущее Семака

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлениях петербургской команды в этом сезоне.

– Каких изменений в игре «Зенита» вы ждете?

– Тех, которые им позволят вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы. Чтобы они снова обыгрывали и выигрывали и занимали те места, которых они достойны.

– Стоит ли Сергею Семаку посадить на скамейку Жерсона и Луиса Энрике, раз они ещe находятся не в нужных кондициях?

– Когда клуб приобретает таких дорогостоящих футболистов, то это подразумевает, что даже если они не в форме, они должны за счет игр набирать эту форму.

– Как вы думаете, зависит ли будущее Семака в «Зените» от результата двух ближайших домашних матчей с «Динамо» (Махачкала) и «Пари НН»?

– Нет, не зависит. Я думаю, что никто таких выводов делать по этим матчам не будет.