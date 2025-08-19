Экс-хавбек «Зенита» оценил влияние результатов ближайших матчей на будущее Семака

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлениях петербургской команды в этом сезоне.
– Каких изменений в игре «Зенита» вы ждете?
– Тех, которые им позволят вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы. Чтобы они снова обыгрывали и выигрывали и занимали те места, которых они достойны.
– Стоит ли Сергею Семаку посадить на скамейку Жерсона и Луиса Энрике, раз они ещe находятся не в нужных кондициях?
– Когда клуб приобретает таких дорогостоящих футболистов, то это подразумевает, что даже если они не в форме, они должны за счет игр набирать эту форму.
– Как вы думаете, зависит ли будущее Семака в «Зените» от результата двух ближайших домашних матчей с «Динамо» (Махачкала) и «Пари НН»?
– Нет, не зависит. Я думаю, что никто таких выводов делать по этим матчам не будет.
- «Зенит» занимает 9-е место в РПЛ с 6 очками после 5 туров.
- Следующие два матча в чемпионате России петербургский клуб проведет дома. 23 августа команда встретится с «Динамо Мх», 30 августа – с «Пари НН».