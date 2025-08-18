Девушка Батракова получила топ-назначение в медиафутболе

Ирина Подшибякина назначена на пост президента ФК «Альфа-Банка».

Полномочия экс-футболисте «Локомотива» и сборной России передал комик Фил Воронин.

«Я считаю, что наша команда – в надежных руках. Искренне верю, что вы будете батрачить на благо нашего клуба», – обратился Воронин к Подшибякиной, которая встречается с полузащитником «Локо» Алексеем Батраковым.