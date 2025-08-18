Губерниев – о сексизме Боярского: «Можно просто мудилой назвать»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев нелицеприятно высказался о коллеге Александре Боярском.

Боярский позволил себе сексистские высказывания в адрес судьи Арины Станововой, работавшей на матче ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).

Комментатор жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».

Позднее он извинился за сказанное.

«Боярский [матерное слово, характеризующее глупого человека], мне стыдно за так называемого коллегу.

Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить», – заявил Губерниев.