  Губерниев – о сексизме Боярского: «Можно просто мудилой назвать»

Губерниев – о сексизме Боярского: «Можно просто мудилой назвать»

Сегодня, 16:58
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев нелицеприятно высказался о коллеге Александре Боярском.

  • Боярский позволил себе сексистские высказывания в адрес судьи Арины Станововой, работавшей на матче ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).
  • Комментатор жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».
  • Позднее он извинился за сказанное.

«Боярский [матерное слово, характеризующее глупого человека], мне стыдно за так называемого коллегу.

Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить», – заявил Губерниев.

Еще по теме:
Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?» 14
Реакция Губерниева на 2:2 «Спартака» и «Зенита» 13
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес 2
Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Родина Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1755526003
В заголовке имя Боярского не указали видимо по рассеяности )))
Ответить
Кривая да нелёгкая
1755526391
Ты и сам хорошо косячишь, нечего на коллегу гнать коль у самого смердит
Ответить
Интерес
1755527589
ПОчему "танцора диско" с наслаждением цитируют,доводя до нашего слуха то,за что нас банят???
Ответить
...уефан
1755528800
...именно так, Губошлеп, все болелы страны тебя и называют...
Ответить
JIEGEHDA
1755528836
В конечно не против женщин и ничего против не имею . Но что-то я не вижу споров и негатива когда мужчина главный судья в женском футболе . Так почему женщина . На дух слабая и морально поддающаяся критике идёт работать с мужчинами ? Мужской футбол жёстче . Там эмоции всегда плывут и вскакивают . А женщина к такому тупо не готова . Пусть они у себя мы у себя . У даже мужики не справляются иногда с этими эмоциональными качелями . Не говоря уже о женщинах
Ответить
subbotaspartak
1755529002
Боярский: "К барьеру, каналья!"...
Ответить
acor94
1755529014
Губерниев сам мудила. Повтори ка что ты нам рассказывал про жену Малафеева.
Ответить
Skull_Boy
1755531621
Сына своего бестолкового для начала научи выговаривать слова, а потом уже тащи на экран
Ответить
