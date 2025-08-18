Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах

Женщина-арбитр Арина Становова ответила на критику комментатора Александра Боярского.

Становова судила матч ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).

Боярский жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».

«Затрудняюсь об этом говорить, недавно только приехала с игры. Все мы люди – все мы ошибаемся. Но так критиковать – это недопустимо.

И так делать в прямой трансляции, на всю публику, для меня неприемлемо. Со мной пока никто не связывался, не извинялся», – сказала Становова.