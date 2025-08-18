Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах

Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах

Сегодня, 14:28
2

Женщина-арбитр Арина Становова ответила на критику комментатора Александра Боярского.

  • Становова судила матч ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).
  • Боярский жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».

«Затрудняюсь об этом говорить, недавно только приехала с игры. Все мы люди – все мы ошибаемся. Но так критиковать – это недопустимо.

И так делать в прямой трансляции, на всю публику, для меня неприемлемо. Со мной пока никто не связывался, не извинялся», – сказала Становова.

Еще по теме:
Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра
«Родина» отреагировала на слова комментатора о женщине-судье
Комментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Родина
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1755518039
Ты что это , женщина , Дартаньяну перечить вздумала , неразумное создание .Матриархатом папахивает , однако .
Ответить
FanatSerj
1755519606
Ой да ладно себе особые рафинированные условия создавать, раз в мужской футбол полезла. А если бы она в Грозный поехала, а там с трибуны прям во время матча Кадыров ей всё бахнул на стадионе она бы что в обморок упала? А вот и такое бывает, так что если за равенство так равенство оно во всём должно быть и в условиях работы. А так конечно как остынет пусть извиниться, ну перевозбудился комментатор такое тоже бывает, вон недавно один тренерский зенитовский штат - "нашим" называл.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
5
«Сделка близка к завершению»: в ЦСКА анонсировали уход легионера
15:15
Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:57
Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?»
14:47
3
Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:32
2
Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах
14:28
2
ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану
13:59
7
Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»
13:19
10
ВидеоГогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги
13:02
8
Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»
12:52
Все новости
Все новости
Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра
15:30
Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах
14:28
2
ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану
13:59
7
Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»
13:19
10
Мусаев высказался о поисках замены Сперцяна «Краснодаром»
13:12
3
Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»
12:52
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможности назначения Бенитеса
12:31
1
Круговой оценил эпизод с неназначенным пенальти после его контакта с Лещуком
12:26
1
КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки про «Зенит»
12:12
31
Самошников проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»
11:59
7
Назван один из приоритетных вариантов на замену Станковичу в «Спартаке»
11:45
13
Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками»
11:30
14
Валуев: «Зенит» будет натурализовывать иностранцев, чтобы уложиться в лимит»
11:21
16
Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара»
11:05
ФотоИгрок «Спартака» установил рекорд текущего сезона в РПЛ
10:55
13
Челестини назвал 3 главных составляющих успеха ЦСКА
10:39
1
«Динамо» может наказать Лунева за использование снюса
10:28
6
Игрок ЦСКА может перейти в «Сочи»
10:22
3
Смородская оценила работу Карпина в «Динамо»
10:08
8
В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
10:00
Аршавин оценил вариант с переходом Сперцяна в «Саутгемптон»
09:40
1
Тренер «Акрона» раскритиковал работу Карасева
09:27
1
Экс-судья ФИФА остался в недоумении от решения Левникова
09:14
9
Григорян сказал, что изменилось в «Динамо» в худшую сторону в этом сезоне
08:42
3
В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
08:30
Аршавин проанализировал проблемы «Динамо»
08:18
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» подписало форварда сборной Туниса перед матчем с «Пари НН»
08:03
1
Челестини высказался о статусе ЦСКА в борьбе за чемпионство
07:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 